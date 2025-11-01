Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Фото: kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем канале в МАХ, какие законопроекты вступят в силу в ноябре.

Например, с 7 ноября начнет действовать закон о штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Для юридических лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей.

Володин подчеркнул, что все, кто отвечает за подачу тепла в дома и социальные объекты, должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами.

С 1 ноября начнет работать закон о проверке сведений об абонентах: операторы не смогут обслуживать номера, не проверив сведения о них. Это также касается сим-карт, а именно превышение установленного лимита на человека.

Также с 24 ноября наследников начнут своевременно информировать о долгах наследодателя. После открытия наследственного дела у нотариусов будет 3 дня для запроса сведения о непогашенных кредитах умершего, а после получения этой информации – 3 дня, чтобы передать ее наследникам.

30 ноября заканчивается период постановки иностранных граждан на учет, закон вступил в силу еще в сентябре. Володин подчеркнул, что дополнительный механизм, использующий современные технологии, позволит повысить контроль за мигрантами и будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений.

Помимо этого, 26 октября вступил в силу закон об ужесточении ответственности иноагентов. Если был нарушен порядок деятельности иностранного агента или была судимость за это преступление, иноагенту будет грозить до 2 лет лишения свободы.

"Те, кто предал нашу страну и, находясь за пределами России, пытается ее разрушить, должны отвечать за свои действия по всей строгости закона", – заключил председатель Госдумы.

Ранее стало известно, что в ГД рассмотрят законопроект о квоте 25% от общего количества зарегистрированных в региональном реестре такси для самозанятых, чьи машины не соответствуют требованиям закона о локализации.

Авторы инициативы отметили, что значительная часть водителей после вступления в силу закона о локализации такси лишится дополнительного источника дохода, так как их машины не будут соответствовать новым техническим требованиям. Приобретение и обновление автомобилей окажутся финансово невыполнимыми для основной массы самозанятых.

