РФ готова к эвакуации граждан из сектора Газа, как только откроют переход – посол

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Россия ожидает сигнала от властей Египта, когда можно начать эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире телеканала "Звезда".

Посол уточнил, что Россия начнет эвакуацию граждан, как только для них откроют пограничный переход. По его словам, в списке находятся около 600 граждан РФ и более 300 граждан стран СНГ.

"Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей, в основном стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем", – заявил он.

По его словам, для организации эвакуации будут направлены российские дипломаты из Каира, задействованы автобусы и самолеты.

Посол также сообщил, что российские власти пока не принимали решение об эвакуации персонала диппредставительств в Израиле. Он отметил, что РФ наблюдает за развитием ситуации.

Ранее несколько российских семей вместе с людьми, имеющими гражданство двух стран, приехали к КПП "Рафах" в Египте. Сейчас они ждут разрешения Израиля и Египта на выезд из сектора Газа.

ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и США смогли договориться о выезде через КПП иностранцев и тяжелораненых граждан. Однако стороны не обозначили срок, в течение которого контрольно-пропускной пункт будет открыт.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ