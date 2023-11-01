Командующий дивизией ЦАХАЛ заявил, что ее силы находятся у ворот города Газа

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Командующий 162-й дивизией армии Израиля бригадный генерал Ицик Коэн рассказал, что бойцы подразделения располагаются у города Газа. Его слова приводит издание Haaretz.

"Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа", – уточнил Коэн.

Ранее СМИ писали, что число иностранцев, которым разрешат покинуть анклав через контрольно-пропускной пункт "Рафах", может составить 5–7 тысяч. Отмечалось, что эта цифра неокончательная, потому что ситуация регулярно меняется.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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