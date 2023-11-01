Верховный лидер Ирана призвал прекратить поставки Израилю нефти и продовольствия

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи потребовал от мусульманских государств прекратить экспорт нефти и продовольствия в Израиль из-за наземной операции, которую страна проводит в секторе Газа против ХАМАС.

"Мусульманские страны должны прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем", – сообщил он, передает агентство Tasnim.

Кроме того, верховный лидер Ирана призвал мусульманские страны повлиять на Израиль, чтобы те прекратили боевые действия в секторе Газа.

Ранее пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии в рамках конфликта на Ближнем Востоке, что может заставить каждого принять ответные меры. В пресс-службе также указали на то, что Соединенные Штаты просят Иран ничего не делать в отношении текущего конфликта, однако сам Вашингтон продолжает оказывать широкую поддержку Тель-Авиву.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ