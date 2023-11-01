Полковник Макгрегор заявил, что США не позволят закончиться конфликту на Украине

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США не хотят дать закончиться конфликту на Украине. Такое мнение выразил заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.

"Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так", – заявил он.

Макгрегор подчеркнул, что правда заключается в том, что на Украине "нет ничего, кроме коррупции и криминала". По его словам, на Западе очень немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

Экс-советник главы Пентагона добавил, что украинцы сейчас гибнут ни за что, без всякой цели.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств в помощь Израилю, если в конгрессе США его согласуют без упоминания Украины. Провал в поддержке Киева станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решительности Вашингтона, подчеркнули в Белом доме.

До этого сообщалось, что США выделили очередной пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов. В него вошли средства ПВО и боеприпасы, противотанковое оружие, артиллерия и иные вооружения.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал администрацию США прекратить бессмысленные многомиллиардные вложения в "обанкротившийся киевский режим".

Сенат США может заблокировать запрос на 100 млрд долларов Украине и Израилю – СМИ