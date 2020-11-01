Алиев считает, что Пашинян письмом к Путину признал поражение Армении в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что своим письмом Владимиру Путину премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал, что Армения проиграла войну в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

"Фактически Армения признала свое поражение. Как вам известно, премьер-министр Армении недавно направил письмо Владимиру Путину. Это письмо фактически является признанием поражения", – сказал Алиев.

Накануне Пашинян направил письмо Владимиру Путину, в котором он попросил определить форму поддержки по обеспечению безопасности территории Армении на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между государствами, который был подписан в 1997 году.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

