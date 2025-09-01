Кремль показал, чем угощают лидеров стран ШОС в Китае

Главам государств и представителям правительств, которые принимают участие в заседании ШОС+, подали чай и десерт. Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Кремля.

На кадрах можно увидеть, как для каждого участника мероприятия выносят персональный поднос с чайником и чашкой, на которой изображен китайский дракон, а также пирожное.

Саммит ШОС состоялся в китайском Тяньцзине 1 сентября. Владимир Путин назвал впечатляющими темпы развития сотрудничества в рамках организации. По его словам, союз поэтапно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов.

По итогам заседания была принята Тяньцзиньская декларация, в которой входящие в ШОС страны осудили военные удары Израиля и США по Ирану, а также действия, которые привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Кроме того, была одобрена стратегия развития организации до 2035 года.