На Украине завели дело на председателя ЦИК РФ Памфилову и ее заместителя

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На Украине завели уголовное дело против председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и их секретаря Натальи Будариной из-за "посягательства на территориальную целостность Украины". Об этом сообщается в телеграм-канале офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины (СБУ).

В офисе прокурора отметили, что они заочно проинформированы о подозрении. В СБУ же добавили, что всех троих следствие обвиняет в организации референдумов в новых регионах РФ в 2022 году и подготовке на этих территориях выборов в органы местного самоуправления.

Осенью 2022 года состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Жители регионов поддержали данную инициативу. Договоры о принятии новых территорий в состав РФ были подписаны в Кремле 30 сентября.

4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.