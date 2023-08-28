Памфилова рассказала, когда увеличится число хакерских атак

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Количество и интенсивность хакерских атак возрастет к выборам главы государства в России, которые должны пройти в марте 2024 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, в Центральной избирательной комиссии к такой активности злоумышленников уже постепенно готовятся.

"Пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет, поскольку мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам", – отметила Памфилова.

Как она утверждает, сотрудники ЦИК примут любые меры, чтобы ни одна "подлая виртуальная крыса не проскочила на российских интернет-ресурсах".

Ранее объявление по радио воздушной тревоги в ряде российских регионов стало результатом хакерской атаки на серверы коммерческих радиостанций: в Сети появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио звучали сирена, а затем женский голос, предупреждающий об угрозе ракетного удара и призывавший проследовать в укрытия.

В оперативном штабе Белгородской области отметили, что взлом одной из радиостанций, предположительно, произошел со стороны Украины. Жителям региона рекомендовали сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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