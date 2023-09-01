Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время поездки в Африку – СМИ

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Замглавы госдепа США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время июльского визита в ЮАР из-за произошедшего госпереворота в Нигере, сообщает Grayzone со ссылкой на южноафриканского чиновника.

По данным издания, Нуланд отправилась в Южную Африку 29 июля с целью "отстоять гегемонистские интересы Вашингтона", однако она явно не была готова к перевороту в Нигере, в результате которого прозападное правительство свергли "всего за несколько часов до того, как она начала свой тур по региону".

"За более чем 20 лет работы с американцами я никогда не видел их в таком отчаянии. После прибытия в страну Нуланд полностью застал врасплох ветер перемен, охвативший африканский регион", – подчеркнул источник издания.

Он добавил, что Нуланд обратилась за помощью к ЮАР в реагировании на региональные конфликты, в том числе в Нигере. По мнению собеседника издания, для замглавы Госдепа осознание того, что она ведет переговоры с позиции слабого было похоже на резкое пробуждение.

В конце июля на территории Нигера произошел государственный переворот. Ответственность за произошедшее взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Мятежники порекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями.

22 августа, власти Алжира отказали Франции в использовании их воздушного пространства для проведения военной операции на территории Нигера. В Алжире выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.

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