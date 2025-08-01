Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в субботу, 2 августа, передает газета "Вечерне новости".

По данным издания, заседание Совбеза запланировано на 12:00 по местному времени. При этом причины его созыва не уточняются.

Как утверждают журналисты, это может быть связано с разгаром в Сербии "массированной попытки государственного переворота", в которой могут участвовать сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, а также отдельные подразделения полиции.

По информации газеты, к происходящему имеет отношение и задержание бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича, которое произошло 1 августа.

В конце июня протестующие в Сербии перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя провести досрочные парламентские выборы. Они также призвали убрать палаточный городок сторонников Вучича перед скупщиной.

На следующий день они добавили к своим требованиям освобождение задержанных участников протестной акции. При этом председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич заявила, что активисты призвали к гражданской войне.

В результате полиция Сербии разблокировала перекрытые протестующими трассы в Белграде, а также задержала множество демонстрантов. По данным МВД государства, при беспорядках в ночь на 29 июня пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что при цветных революциях в Сербии используются технологии провокации от внешних источников. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на Белград и без того оказывается беспрецедентное давление извне.

