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Большинство украинских самолетов F-16, которые Запад передал Киеву, будут базироваться в Европе. Об этом заявил обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

Журналист обратил внимание на снимок F-16, который был замечен в Львовской области, и выразил уверенность в подлинности фотографии.

"Также была как минимум одна фотография, на которой, как утверждается, изображен F-16 над Украиной. На ней изображен, по-видимому, немаркированный самолет в полете, с подвесными баками, но в остальном, по-видимому, безоружный. Есть неподтвержденные сообщения, что эта фотография также была сделана во Львове", – указано в материале.

Ньюдик считает, что небольшое количество истребителей F-16 будет рассредоточено по Украине, тогда как их большая часть и вспомогательный персонал для обслуживания будут расположены за границами страны. По его словам, некоторые самолеты будут использоваться для обучения за пределами Украины, в то время как еще больше планеров будут обеспечивать стратегический резерв, поддерживаемый в готовности в союзных государствах Европы.

Таким образом, продолжил обозреватель, участвующие в боях самолеты могут быть выведены с Украины и, вероятно, они смогут пройти обстоятельное техобслуживание за пределами страны.

Ранее СМИ сообщали, что первая партия самолетов F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину. Однако официальный представитель Белого дома Джон Кирби не подтвердил эту информацию. По его словам, боевые самолеты должны быть приняты на вооружение украинских войск до конца лета.

Позже британская газета указала, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, используя самолеты в качестве ПВО. Официальный представитель ВВС Украины не стал отрицать использование иностранной техники, уточняли журналисты.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что никаких официальных заявлений о получении Киевом F-16 не было. Были только сообщения, подчеркнул он.