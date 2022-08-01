Шольц и Макрон могут вступить в конфликт с Брюсселем в поисках диалога с Путиным – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным. Таким мнением поделился в статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей.
Автор материала считает, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Джей также отметил, что Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России.
Ранее в статье британской газеты Financial Times заявлялось, что высокие показатели инфляции, резкой рост стоимости жизни в Евросоюзе и предложения по сокращению потребления энергоресурсов грозят обернуться отказом от жесткой антироссийской позиции. В материале со ссылкой на источники в ЕС отмечается, что четкие планы по ослаблению рестрикций Брюсселя против Москвы пока отсутствуют.
Кроме того, неназванный представитель правительства ФРГ заявил газете о неготовности резкого пересмотра внешнеполитического курса в отношении РФ в ближайшее время.
До этого депутат бундестага Евгений Шмидт призвал отменить антироссийские санкции и вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ. По его мнению, эффект бумеранга от неудачных ограничительных мер против Москвы отчетливо ощущается в Берлине. В качестве примера парламентарий привел резкий рост цен на энергоносители и продукты питания в Германии.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
С западных направлений на Украину стали прибывать эшелоны с оружием НАТО
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: