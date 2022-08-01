Шольц и Макрон могут вступить в конфликт с Брюсселем в поисках диалога с Путиным – СМИ

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным. Таким мнением поделился в статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей.

Автор материала считает, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Джей также отметил, что Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России.

Ранее в статье британской газеты Financial Times заявлялось, что высокие показатели инфляции, резкой рост стоимости жизни в Евросоюзе и предложения по сокращению потребления энергоресурсов грозят обернуться отказом от жесткой антироссийской позиции. В материале со ссылкой на источники в ЕС отмечается, что четкие планы по ослаблению рестрикций Брюсселя против Москвы пока отсутствуют.

Кроме того, неназванный представитель правительства ФРГ заявил газете о неготовности резкого пересмотра внешнеполитического курса в отношении РФ в ближайшее время.

До этого депутат бундестага Евгений Шмидт призвал отменить антироссийские санкции и вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ. По его мнению, эффект бумеранга от неудачных ограничительных мер против Москвы отчетливо ощущается в Берлине. В качестве примера парламентарий привел резкий рост цен на энергоносители и продукты питания в Германии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

