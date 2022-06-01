В США считают, что спецоперация РФ на Украине продлится еще многие месяцы

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Администрация США считает, что специальная военная операция РФ на Украине будет идти еще многие месяцы. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

При этом он отметил, что точных сроков предсказать нельзя. Блинкен также считает, что все "могло бы закончиться завтра", если бы этого захотела Россия. В то же время ситуация развивается динамично, сообщает ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон планирует предоставлять Киеву все необходимое для защиты и принимать меры, чтобы Москва ощущала сильное давление со стороны как можно большего количества государств.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция на Украине завершится, когда ее цели будут достигнуты. До этого старший советник постпреда РФ при ООН Сергей Леонидченко сказал, что денацификация Украины будет завершена. Дипломат подчеркнул, что все виновные в пытках и убийствах украинцев, не лояльных киевскому режиму, не уйдут от ответственности и предстанут перед правосудием.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

