КПРФ определится с передачей мандата Рашкина 2 июня – Зюганов

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Фракция КПРФ 2 июня решит, кому передать мандат осужденного ранее депутата Госдумы Валерия Рашкина, приговоренного к трем годам условно за охоту без разрешения. Об этом РИА Новости сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Президиум у нас вчера проводил партийный актив, сегодня обсуждаем, завтра решение уже будет", – заявил он.

25 мая Госдума лишила Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.

В октябре 2021 года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

22 апреля 2022 года Рашкина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Депутат подал апелляцию, однако она была отклонена.

