Путин назвал подходящий день для голосования по поправкам к Конституции

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что 1 июля – подходящий вариант для начала голосования по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила провести голосование в этот день. Она высказалась за то, чтобы оно шло в течение шести дней до основной объявленной даты.
По словам президента, такой вариант предлагается для того, чтобы у россиян была возможность голосовать в удобное время. Памфилова подчеркнула, что всех участников голосования обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками.
Закон о поправках в Конституцию был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Согласно документу, Госдуме дается право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и министров правительства. Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.
Закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве. Расширяются полномочия органов местного самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета. Речь также шла о снятии ограничений на количество президентских сроков.
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