Глава МИД Омана: переговоры США и Ирана отложили по логистическим причинам

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Переговоры США и Ирана по ядерной программе исламской республики, запланированные на 3 мая, перенесены по логистическим соображениям. Об этом сообщил в своем микроблоге в социальной сети Х глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

Новая дата станет известна после общего согласования, сказал он.

В иранском МИД подтвердили данную информацию.

До этого издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что переговоры, вероятнее всего, отложили до следующей недели. По данным издания, также может быть перенесена запланированная на 2 мая встреча Ирана с представителями Великобритании, Франции и Германии.

Первая встреча Ирана и США по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики прошла в Маскате 12 апреля. Переговоры оказались конструктивными и позитивными, по словам обеих сторон.

Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоялся в Риме 19 апреля. Встреча длилась около четырех часов.

Третий раунд переговоров прошел в Омане. Американским и иранским делегациям удалось конкретизировать детали относительно ожиданий и требований двух сторон по будущему соглашению.