Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

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Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первоначально тревога была объявлена в южных и восточных областях страны, после чего сирены были включены в центральной и западной частях Украины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, несколько взрывов прозвучало в контролируемом украинскими силами Херсоне.

Ранее стало известно, что в Киеве и еще нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого СМИ сообщали о звуках взрывов в Павлограде Днепропетровской области Украины. По информации председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, российские силы произвели удары по складам с горюче-смазочными материалами и боекомплектами в этом городе, которые украинские войска готовили для контрнаступления.

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