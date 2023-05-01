04:37Политика
Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины
Фото: depositphotos/Yarygin
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Первоначально тревога была объявлена в южных и восточных областях страны, после чего сирены были включены в центральной и западной частях Украины.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, несколько взрывов прозвучало в контролируемом украинскими силами Херсоне.
Ранее стало известно, что в Киеве и еще нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.
До этого СМИ сообщали о звуках взрывов в Павлограде Днепропетровской области Украины. По информации председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, российские силы произвели удары по складам с горюче-смазочными материалами и боекомплектами в этом городе, которые украинские войска готовили для контрнаступления.
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