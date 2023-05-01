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04:06

Политика

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

В Киеве и еще нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Так, помимо столицы страны, тревогу также объявили в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины.

Позже председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские силы нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами и боекомплектами в Павлограде, которые ВСУ готовили для предполагаемого контрнаступления.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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