Премьер Индии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Фото: POOL/ТАСС/Дмитрий Астахов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, у которого был выявлен коронавирус COVID-19.
Известно, что свое пожелание Моди оставил в Twitter на русском языке.
"Искренне желаю господину Мишустину, премьер-министру России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", – написал Моди.
Искренне желаю г-ну Мишустину, Премьер-министру России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Плечом к плечу с Россией, нашим близким другом, мы боремся с пандемией COVID-19. @GovernmentRF— Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2020
Премьер Индии подчеркнул, что его страна совместно с Россией ведет борьбу с пандемией коронавируса.
"Плечом к плечу с Россией, нашим близким другом, мы боремся с пандемией COVID-19", – добавил Моди.
О диагнозе главы кабмина РФ стало известно накануне вечером. Мишустин заявил о заражении коронавирусом в ходе диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Позднее российский лидер назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра России. Отмечалось, что временный глава кабмина пробудет на посту до полного выздоровления Мишустина.
Пресс-секретарь премьера РФ Борис Беляков добавил, что контактировавших с Михаилом Мишустиным планируют проверить на наличие коронавируса.
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: