Премьер Индии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Фото: POOL/ТАСС/Дмитрий Астахов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, у которого был выявлен коронавирус COVID-19.

Известно, что свое пожелание Моди оставил в Twitter на русском языке.

"Искренне желаю господину Мишустину, премьер-министру России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", – написал Моди.

Искренне желаю г-ну Мишустину, Премьер-министру России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Плечом к плечу с Россией, нашим близким другом, мы боремся с пандемией COVID-19. @GovernmentRF — Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2020



Премьер Индии подчеркнул, что его страна совместно с Россией ведет борьбу с пандемией коронавируса.

"Плечом к плечу с Россией, нашим близким другом, мы боремся с пандемией COVID-19", – добавил Моди.

О диагнозе главы кабмина РФ стало известно накануне вечером. Мишустин заявил о заражении коронавирусом в ходе диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Позднее российский лидер назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра России. Отмечалось, что временный глава кабмина пробудет на посту до полного выздоровления Мишустина.

Пресс-секретарь премьера РФ Борис Беляков добавил, что контактировавших с Михаилом Мишустиным планируют проверить на наличие коронавируса.