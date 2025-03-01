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Западные страны совершили ошибку, когда прервали связи с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший посол Британии в РФ Энтони Брентон.

"Запад допустил ошибку, отрезав все контакты. Было очень сложно добиться прогресса, пока (президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп не пришел и не изменил это", – подчеркнул дипломат.

Брентон отметил, что в случае урегулирование украинского конфликта отношения между Россией и Западом могут довольно быстро улучшиться до уровня, который существовал после холодной войны. По его словам, для достижение подобного результата, всем сторонам придется преодолеть недоверие друг к другу.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в Европе осознают необходимость восстановления отношений с Россией в будущем. Он добавил, что данный процесс необходимо реализовать на основе равенства и взаимного уважения.