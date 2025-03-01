CBS: Трамп не добивается смены режима на Украине на фоне перепалки с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп на фоне перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским не добивается смены режима на Украине, сообщил телеканал CBS. Журналисты сослались на данные, полученные от американских чиновников.

Они отметили, что несмотря на то, что некоторые из союзников американского лидера призвали Зеленского уйти в отставку, сам Трамп не стремится к смене власти в Киеве.

При этом в Вашингтоне даже не поднимался вопрос о том, кто мог бы стать более подходящим лидером для Украины, отметили собеседники журналистов.

Зеленский прибыл в США 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом. Однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах, в ходе которой глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Украинский президент, в свою очередь, заявил, что не будет извиняться перед Трампом. По словам Зеленского, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.

При этом глава Госдепартамента США Марко Рубио допустил, что Трампу и украинскому лидеру удастся восстановить отношения. Он также обратил внимание, что на данный момент американский президент является единственным человеком на планете, который активно пытается завершить бои на Украине. Рубио призвал всех оказать ему в этом поддержку.