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Россия одержала победу в спецоперации, заявила в беседе с ТАСС руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья <...> Однако этого не произошло", – подчеркнула Кнайсль.

По ее словам, планы европейских стран, которые ожидали массовых восстаний и беспорядков в России, попросту рухнули.

Ранее Кнайсль заявила, что риторика Евросоюза по ситуации на Украине стала жестче, чем у США и РФ. Она отметила, что немецкие и голландские политики постоянно говорят о военных налогах, военной экономике и военном менталитете.