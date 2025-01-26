Кнайсль: риторика ЕС по Украине стала намного жестче, чем у США и РФ

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Риторика Евросоюза по ситуации на Украине стала жестче, чем у США и РФ, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Журналисты спросили у нее, должна ли Москва вести переговоры по Украине с Вашингтоном, а не с ЕС.

"С кем говорить в Европейском союзе? Сейчас язык в ЕС стал намного жестче. <...> Никто не использовал такие слова, как менталитет войны, в то время как немецкие политики, голландские политики постоянно говорят о военных налогах, военной экономике и военном менталитете", – передает РИА Новости ее слова.

Украинский конфликт не закончится "ни завтра, ни послезавтра", заявил ранее французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, важнейшей задачей является продолжение поддержки Украины для противостояния России, чтобы Киев мог вступить в предполагаемые мирные переговоры "с позиции силы". После прекращения боевых действий необходимо дать Украине гарантии против возобновления боев на ее территории, а также гарантировать безопасность европейским странам, добавил он.

