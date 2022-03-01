ЕС в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения – Лавров

14:22
Фото: ТАСС/Zuma/Ye Pingfan
Европейски союз решил поставлять Киеву летальное вооружение, будучи "в русофобском угаре". Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на сессии Совета ООН по правам человека.
"На днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца", – отметил Лавров, которого цитирует ТАСС.
Также министр заявил, что западные страны не обращают внимания на нарушения прав человека на Украине.
До этого Лавров назвал ситуацию на Украине результатом попустительства западных покровителей. Он отметил, что действующий киевский режим образовался после кровавого антиконституционного переворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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