Лавров призвал Запад отказаться от создания военных объектов в странах бывшего СССР

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Министр иностранных дел России заявил, что Запад должен отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время западные страны не демонстрируют готовность предоставить Москве долгосрочные гарантии безопасности. В частности, по его словам, речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв бухарестской формулы о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

"Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности", – сказал глава МИД РФ.

По его словам, необходимо вернуть военные потенциалы и инфраструктуру Альянса к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт Россия-НАТО.

Ранее Лавров заявил, что трагедия Украины – результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима. Он отметил, что действующий киевский режим образовался после кровавого антиконституционного переворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции.

27 февраля стало известно, что страны G7 договорились поставлять Украине оборонительное вооружение.

Кроме того, сообщалось, что Австралия будет посылать Украине оружие через партнеров по НАТО. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что страны НАТО уже оказывают поддержку Украине и Австралия будет помогать им, финансируя поставки оружия через США и Великобританию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

