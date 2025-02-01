01 февраля, 22:31Политика
Новым начальником генштаба армии Израиля станет генерал-майор Эяль Замир
Фото: legion-media.ru/DOD Photo
Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир станет новым начальником генштаба Армии обороны государства (ЦАХАЛ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Соответствующее решение было принято Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.
Между тем министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал заявление об отставке в знак протеста против соглашения о прекращении огня в Газе. Кроме того, партия Бен-Гвира "Еврейская сила" также вышла из правящей коалиции Нетаньяху по аналогичной причине.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.
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