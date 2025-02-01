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01 февраля, 22:31

Политика

Новым начальником генштаба армии Израиля станет генерал-майор Эяль Замир

Фото: legion-media.ru/DOD Photo

Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир станет новым начальником генштаба Армии обороны государства (ЦАХАЛ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Соответствующее решение было принято Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.

Между тем министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал заявление об отставке в знак протеста против соглашения о прекращении огня в Газе. Кроме того, партия Бен-Гвира "Еврейская сила" также вышла из правящей коалиции Нетаньяху по аналогичной причине.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

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