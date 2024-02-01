01:40Политика
В ХАМАС согласились на поэтапное освобождение заключенных в Израиле палестинцев – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
Радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Об этом сообщает издание Al Hadath со ссылкой на источники.
По информации журналистов, палестинская группировка одобрила предложение "парижской встречи" касательно новой сделки по обмену пленными с Израилем, а также согласилась не требовать освобождения заключенных с высокими сроками заключения на первом этапе сделки.
Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движению ХАМАС проект предоставили 29 января.
В новом предложении подразумевается поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей. По данным журналистов, предлагаются постепенные паузы в боевых действиях и поставках помощи в Газу, а также освобождение палестинских заключенных.
Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".
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