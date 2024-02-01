В ХАМАС согласились на поэтапное освобождение заключенных в Израиле палестинцев – СМИ

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Радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Об этом сообщает издание Al Hadath со ссылкой на источники.

По информации журналистов, палестинская группировка одобрила предложение "парижской встречи" касательно новой сделки по обмену пленными с Израилем, а также согласилась не требовать освобождения заключенных с высокими сроками заключения на первом этапе сделки.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движению ХАМАС проект предоставили 29 января.

В новом предложении подразумевается поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей. По данным журналистов, предлагаются постепенные паузы в боевых действиях и поставках помощи в Газу, а также освобождение палестинских заключенных.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".