В доме Байдена в Рехобот-Бич не нашли секретных документов

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Сотрудники министерства юстиции США не обнаружили секретных документов в личной резиденции президента Джо Байдена в Рехобот-Бич в рамках проведенного обыска. Об этом сообщил журналист CNN Фил Мэттингли со ссылкой на адвоката Байдена Боба Бауэра.

"Запланированный министерством юстиции осмотр резиденции президента в Рехобот-Бич <...> завершен. <...> Документы с пометкой "секретно" обнаружены не были", – говорится в заявлении юриста, опубликованном в Twitter Мэттингли.

Об обнаружении секретных документов в частном офисе Байдена стало известно 11 января. Документы были переданы в национальный архив, а Минюст США инициировал проверку в связи с инцидентом. Байден, в свою очередь, заявил, что не знал о документах и не был в курсе об их содержимом.

Позднее помощники президента нашли еще одну партию секретных файлов вне офиса Байдена в Вашингтоне. По словам спецсоветника Белого дома Ричарда Саубера, вторая партия секретных документов была обнаружена в гараже личного дома Байдена в Уилмингтоне.

Конгрессмены от Республиканской партии США намерены инициировать расследование по данному факту. Они напомнили, что небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет.

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