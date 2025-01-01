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Одним из основных достижений представителей российской власти за последние годы является то, что гражданам России больше не требуется доказывать что-то западным странам. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила радиостанции Sputnik.

"Нам стало все равно, что они там, русофобят или не русофобят", – отметила она.

Захарова подчеркнула, что, несмотря на рост симпатий к России в некоторых странах, Москва не собирается отступать от своей позиции. На реакцию этих стран, россияне относятся спокойно. Кроме того, россиянам важнее то, что происходит в их стране, считает Захарова.

"Для нас важнее то, что происходит здесь. Я считаю, что это колоссальное наше достижение", – обратила внимание дипломат.

Она также указала на устоявшуюся важность для россиян мнения о них за границей. По мнению дипломата, что это может быть связано с многочисленными нападениями на Россию, в связи с чем жители страны внимательно воспринимают реакцию на себя.

Между тем Владимир Путин назвал антикультурной и расистской "культуру отмены" России, которую продвигает Запад. По его словам, отменить культуру России по определению невозможно, так как в ее основе лежит "подлинная свобода и милосердие, а также любовь к человеку и духовность".