Пушков назвал цель призыва экс-послов США к публикации антироссийских санкций

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Член Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что американские дипломаты хотят сорвать конструктивные переговоры между Москвой и Вашингтоном, призывая обнародовать список санкций, которые будут введены против России в случае нападения на Украину. Об этом Пушков написал в своем телеграм-канале.
"Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение", – написал парламентарий.
Пушков подчеркнул, что такого рода угрозы является верным средством сорвать диалог.
Ранее сообщалось, что свыше двадцати дипломатов и сотрудников в сфере американской безопасности призвали президента США Джо Байдена опубликовать список санкций против России в случае ее нападения на Украину. Свои подписи под призывом поставили, в частности, экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу.
В ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Владимира Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.
В ходе беседы Байден разделил позицию Путина по вопросу гарантий безопасности для России.
Кроме того, глава Белого дома пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: