Пушков назвал цель призыва экс-послов США к публикации антироссийских санкций

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Член Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что американские дипломаты хотят сорвать конструктивные переговоры между Москвой и Вашингтоном, призывая обнародовать список санкций, которые будут введены против России в случае нападения на Украину. Об этом Пушков написал в своем телеграм-канале.

"Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение", – написал парламентарий.

Пушков подчеркнул, что такого рода угрозы является верным средством сорвать диалог.

Ранее сообщалось, что свыше двадцати дипломатов и сотрудников в сфере американской безопасности призвали президента США Джо Байдена опубликовать список санкций против России в случае ее нападения на Украину. Свои подписи под призывом поставили, в частности, экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу.

В ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Владимира Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.

В ходе беседы Байден разделил позицию Путина по вопросу гарантий безопасности для России.

Кроме того, глава Белого дома пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.