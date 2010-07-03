Медведи в Московском зоопарке будут спать до апреля

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Медведи в Московском зоопарке выйдут из спячки к середине апреля, рассказали РИА Новости в зоосаде.

Ранее из зимнего сна вышли еноты-полоскуны. Животные проспали около четырех месяцев. Сейчас еноты постепенно возвращаются к привычному образу жизни.

Также в Московском зоопарке из спячки вышли сурки и тушканчики. Тушканчики зимовали в специальных холодильниках, в условиях, приближенных к природным.

С 1 апреля Московский зоопарк будет открываться на час раньше и закрываться на час позже. Переход на новый режим работы связан с увеличением светового дня.