Россиянам рассказали о новой льготной ипотеке и других изменениях с ноября 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ноябре 2023 года в России начнут действовать сразу несколько важных изменений. В частности, появится новый вид ипотеки, пенсии некоторых жителей страны повысятся, а становиться банкротом станет проще.

Повышение пенсий

1 ноября ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и сотрудникам угольной промышленности. Это коснется тех специалистов, кто подал заявление на такую доплату в территориальный орган Социального фонда России с 1 июля по 30 сентября. Надбавка положена за вредные, опасные и тяжелые условия труда – ее размер зависит от стажа, зарплаты и взносов от работодателей.

Кроме того, с 1 ноября прибавку к пенсии получат россияне, которым уже исполнилось 80 лет. Им начнут ежемесячно выплачивать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере – на начало месяца это 15 134 рубля. Также чуть более 7 567 рублей прибавят тем, у кого есть первая группа инвалидности. А треть от этой суммы выплатят пенсионерам, у которых появился иждивенец (к примеру, у одного из супругов после выхода на заслуженный отдых пенсия оказалась меньше, чем у второго, – за такой прибавкой нужно обратиться с заявлением в Соцфонд).

"Арктическая ипотека"

С 1 ноября в России начнет действовать новая программа льготной ипотеки по ставке 2% годовых на приобретение жилья в арктической зоне. Взять кредит на улучшенных условиях можно для покупки недвижимости в Мурманской области, арктической части Карелии, Коми, Красноярском крае, Архангельской области и Ненецком автономном округе. Всего в программу вошел 131 населенный пункт.

При этом такая ипотека будет доступна не всем: получить ее смогут семьи, где супруги не старше 35 лет. Также льготный кредит распространяется на врачей и учителей, которые не менее пяти лет проработали в арктической зоне, и тех, кто переселился туда с Украины. Всех категорий, кроме молодых семей, возрастные ограничения не касаются. Программа рассчитана до 1 января 2030 года.

Внесудебное банкротство

С 3 ноября вступит в силу закон для пенсионеров и тех, чей единственный доход складывается из соцвыплат: они смогут запускать внесудебное личное банкротство уже через год после того, как с них начали принудительно взыскивать неоплаченные платежи. Другие категории россиян – через семь лет.

Кроме того, документ повышает максимальный размер долга для начала процедуры с 500 тысяч рублей до миллиона и снижает минимальную планку с 50 до 25 тысяч. Также в законе скорректированы сроки, после которых можно повторно подать заявление на внесудебное банкротство. Если раньше это было 10 лет, то теперь – пять.

Поддержка инноваций

С 3 ноября вступит в силу закон, по которому в России появится реестр малых технологических компаний. Под это понятие подпадают небольшие организации, которые занимаются производством товаров и услуг с помощью инноваций. Реестр нужен, чтобы государство могло оказать этим компаниям адресную поддержку. Кроме того, закон поможет внедрять современные разработки на крупных предприятиях.

Парковка по-новому

С 7 ноября стоимость парковки изменится на некоторых дорогах Москвы. Это позволит разгрузить дороги и освободить места для жителей близлежащих домов, подчеркнули в столичном Дептрансе.

Кроме того, с 7 ноября в зону платной парковки войдет 21 участок улиц. Сделать это попросили местные жители (для них парковка рядом с домом останется бесплатной, надо лишь оформить резидентное разрешение).

Расписание поездов

До 30 ноября изменен график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Временное расписание будет действовать с 19:00 до 06:00.

В частности, на Савеловском направлении интервалы движения составов вырастут до 20 минут – с 19:00 до 22:00 и до полутора часов – после 22:00. Кроме того, с 22:00 часть поездов вовсе перестанет курсировать, а у некоторых поменяют остановки на участке от Дегунина до Лобни. На Белорусском направлении интервалы движения увеличатся до 20 минут. А некоторые поезда временно перестанут останавливаться на станциях Беговая и Тестовская.

Также до 30 ноября изменится расписание аэроэкспрессов в Шереметьево, курсирующих рано утром и поздно вечером. Альтернативой может стать автобус № 1195, который отправляется от станции метро "Ховрино" каждые 10 минут.

Ночью поочередно будут закрывать пути от Бескудникова до Лобни. В сторону Москвы это будут делать с 31 октября по 3 ноября, с 13 по 17 и с 27 по 30 ноября, из столицы – с 7 по 10 и с 20 по 24 ноября. На время ограничений поезда будут ехать по очереди по одному пути. Все это нужно, чтобы обновить инфраструктуру на этом участке.

Актуальное расписание пригородных и городских поездов можно посмотреть в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а также на ресурсах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Обновленный график движения аэроэкспрессов есть на сайте перевозчика.