Круглосуточные пункты обогрева для бездомных заработают в Москве с 1 ноября

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Двенадцать круглосуточных пунктов обогрева для бездомных заработают в столице с 1 ноября. Они будут открыты до конца марта 2024 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ежегодно в холодное время мы усиливаем меры поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С 1 ноября вновь начнут работу мобильные пункты обогрева – пять автобусов, где сотрудники Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки нальют горячий чай, расскажут о возможной помощи", – отметила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.

Пункты будут находиться на привокзальных территориях Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов.

Также помещения для согревания откроются в отделениях Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Рядом установят специальные временные палатки. Кроме того, они будут располагаться на улице Матросова, доме 4, и улице Михельсона, доме 6.

Пришедшие в пункт обогрева узнают о том, как вернуться к обычной жизни, им предложат сопровождение в центр адаптации. Если гражданин потерял жилье, ему помогут восстановить документы, пройти медобследование, найти родственников и работу.

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