Еще 5 502 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 5 502 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

При этом заразились инфекцией за сутки 2 284 человека, попали в больницы города 877 пациентов, скончались – 66.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", – отметили в Оперштабе.

Там добавили, что рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих не стоит.

В России за последние сутки выявили 18 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь активно протекает у 1 997 человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на вакцинацию от коронавируса в Москве записались порядка 500 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли уже более 320 тысяч человек, каждый день на прививку записываются до 25 тысяч горожан.

