Еще 5 502 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 5 502 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.
При этом заразились инфекцией за сутки 2 284 человека, попали в больницы города 877 пациентов, скончались – 66.
"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", – отметили в Оперштабе.
Там добавили, что рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих не стоит.
В России за последние сутки выявили 18 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь активно протекает у 1 997 человек.
Ранее Сергей Собянин заявил, что на вакцинацию от коронавируса в Москве записались порядка 500 тысяч человек.
Также сообщалось, что в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли уже более 320 тысяч человек, каждый день на прививку записываются до 25 тысяч горожан.
Около 500 тыс москвичей записались на вакцинацию от коронавируса