Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:11

Еще 5 502 пациента вылечились от коронавируса в Москве

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 5 502 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

При этом заразились инфекцией за сутки 2 284 человека, попали в больницы города 877 пациентов, скончались – 66.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", – отметили в Оперштабе.

Там добавили, что рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих не стоит.

В России за последние сутки выявили 18 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь активно протекает у 1 997 человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на вакцинацию от коронавируса в Москве записались порядка 500 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли уже более 320 тысяч человек, каждый день на прививку записываются до 25 тысяч горожан.

Около 500 тыс москвичей записались на вакцинацию от коронавируса

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать