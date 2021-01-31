В России за сутки выявили 18 359 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за последние сутки выявили 18 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь активно протекает у 1 997 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Москве – 2 284 человека, Санкт-Петербурге – 2 160, Московской области – 1 082, Нижегородской области – 464, Воронежской области – 375, Ростовской области – 374, Свердловской области – 352, Красноярском крае – 309, Самарской области – 307, Вологодской области – 289.
Наименьшие темпы прироста наблюдаются в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе.
За все время пандемии в стране с инфекцией столкнулись 3 850 439 человек.
Скончались от COVID-19 за сутки 485 человек, за все время – 73 182. Выздоровели после прохождения лечения за 24 часа 20 040 пациентов, за весь период – 3 300 004.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что носить медицинские маски в общественных местах россиянам стоит и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
Он добавил, что носить данные средства индивидуальной защиты стоит даже тем, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от заболевания.
Эксперт рассказал, ждать ли вспышки заболеваемости COVID-19
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