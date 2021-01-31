В Москве более 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На вакцинацию от коронавируса в Москве записались порядка 500 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал Сергей Собянин.

"На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек", – прокомментировал мэр.

Ранее сообщалось, что в Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже более 320 тысяч человек, каждый день на прививку записываются до 25 тысяч горожан.

При этом город готов привить от коронавируса и всех желающих пенсионеров в полном объеме. Чаще всего именно люди старше 65 лет в тяжелой форме болеют коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится.

