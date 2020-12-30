Спасатели МНПЗ приняли участие в акции "30 добрых дел" МЧС России

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Спасатели Московского нефтеперерабатывающего завода присоединились к социальной акции МЧС России в честь 30-летия ведомства. Пожарные МНПЗ поздравили с Днем спасателя и наступающим Новым годом семьи сотрудников МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга.

Собственная пожарная часть МНПЗ представляет собой одно из крупнейших подразделений города. Служба оснащена современной техникой для обеспечения безопасности предприятия, а численность пожарной команды составляет 125 человек.

Сотрудники пожарной команды МНПЗ передали подарки и спортивный инвентарь для зимнего отдыха 20 семьям коллег.

"Мы благодарны спасателям Московского НПЗ за то, что они откликнулись и присоединились к этой акции. Пожарная часть предприятия не только профессионально обеспечивает безопасность, но и поддерживает дух пожарного братства, помогает сослуживцам и коллегам", – заявил заместитель начальника управления, начальник отдела воспитательной работы ГУ МЧС России по Москве Андрей Шанин.

По его словам, участие в социальных акциях свидетельствует о большом сплочении представителей героических профессий спасателя и пожарного.

Ранее стало известно, что одну из станций столичного метро могут назвать в честь спасателей МЧС. Сотрудники МЧС сообщили главе кабмина Михаилу Мишустину о проведении опроса, который показывает, что в основном горожане согласны с названием.