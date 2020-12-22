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Общество

13:49

Одну из станций столичного метро могут назвать в честь спасателей МЧС

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

МЧС России рассчитывает в будущем году получить одноименную станцию Московского метрополитена. В честь спасателей может быть названа станция метро в Давыдкове.

Проект новой станции премьер-министру РФ Михаилу Мишустину показали во время посещения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

Сотрудники МЧС сообщили главе кабмина о проведении опроса, который показывает, что в основном горожане согласны с названием.

Накануне в продажу в кассах Московского метрополитена поступили карты "Тройка" и проездные билеты "Единый" с уникальным дизайном, выпущенные ограниченным тиражом в честь 30-летия МЧС РФ. Кроме того, в галерее "Метро", которая находится на станции метро "Выставочная", будет представлена экспозиция из 30 репортажных фотографий пожарных и спасателей, находящихся в центре чрезвычайных ситуаций.

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