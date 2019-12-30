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Общество

16:38

Ледяной дождь обрушится на столицу в понедельник вечером

общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник вечером в Москве ожидаются осадки в виде ледяного дождя. Об этом информирует центр погоды "Фобос".

Такие погодные условия сохранятся до середины ночи. Кроме того, ледяной дождь будет сменяться снегом.

"В ближайшее время на территории Москвы и области осадки начнут переходить в смешанную фазу. До середины ночи в регионе будут наблюдаться небольшой снег, местами ледяная крупа и ледяные дожди, в отдельных районах выпадение осадков станет причиной образования гололедов", – предупредили синоптики.

К утру во временной промежуток с 3:00 до 5:00 температура воздуха вновь поднимется выше нуля, после чего обстановка с осадками в регионе улучшится.

Ранее москвичей призвали пересесть на городской транспорт до окончания часа пик. Это связано с девятибалльными пробками, которые осложняются обстановкой на дорогах из-за метели и гололеда. В связи с этим в столичном регионе был введен желтый уровень погодной опасности, который продлится до конца года.

Помимо этого, 31 декабря в Москве установится самое низкое атмосферное давление за неделю. Так, оно составит около 730 миллиметров ртутного столба.

По словам и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, уже 2 января в столицу вновь вернется потепление. Минусовые температуры до 3 градусов ожидаются лишь 1-го числа.

Желтый уровень опасности объявлен в столице

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