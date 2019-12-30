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Общество

16:09

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт до окончания часа пик

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автомобилистов призвали в понедельник, 30 декабря, пользоваться общественным транспортом из-за заторов в Москве. Об этом информирует Twitter-аккаунт ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Поменять личный автомобиль на городские виды транспорта рекомендуется до окончания часа пик (20:30).

"Восемь– девять баллов в середине дня – это не новость. Центр Москвы стал пешеходным. Фестиваль "Путешествие в Рождество", дорожные работы и снег (ура!) замедляют движение в городе", – говорится в сообщении.

Кроме того, в центре отметили, что на дорогах образовался гололед, также движение осложняет метель, в связи с чем происходит множество мелких аварий.

Ранее сообщалось, что в столице продлили желтый уровень погодной опасности до конца года из-за сильного ветра.

Также во вторник, 31 декабря, в столице ожидается самое низкое атмосферное давление за неделю – около 730 миллиметра ртутного столба.

Утром 1 января температура станет отрицательной – порядка -1... -3 градусов. Потепление ожидается в четверг, 2 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Однако уже днем температура начнет повышаться.

С 1 по 10 января в столице сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после Рождества. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.

Желтый уровень опасности объявлен в столице

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