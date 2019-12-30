Лечивший Стива Джобса онколог выступит на ассамблее "Здоровая Москва" на ВДНХ

Фото: twitter.com/davidagus

Один из ведущих мировых исследователей в области биомедицины Дэвид Агус выступит спикером на ассамблее "Здоровая Москва", которая пройдет на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба ассамблеи.

Известно, что среди пациентов Агуса был основатель компании Apple Стив Джобс. Также он лечил музыканта Нила Янга, сенатора Теда Кеннеди и других. Сейчас же медик примет участие в московской ассамблее, которая запланирована на 16–19 января 2020 года и пройдет в павильоне № 75 на ВДНХ.

"Среди главных тем ассамблеи будет обсуждаться лечение и своевременное предотвращение онкологических заболеваний. Этим вопросам будет посвящено несколько ключевых секций и круглых столов с участием мировых и российских экспертов", – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия онколог расскажет о переменах медицины в будущем, о влиянии на нее технологий, а также даст профессиональные советы по сохранению здоровья на долгие годы.

Отмечается, что 16 января состоится открытая лекция Агуса на тему "18 правил долгой и безболезненной жизни". Также он поучаствует в дискуссии "Стратегия успешного долголетия: новые городские сценарии и технологии для сохранения здоровья".

Ранее стало известно, что запланировано в рамках ассамблеи "Здоровая Москва". В частности, будут обсуждаться темы имитатора беременности и воспитания детей.