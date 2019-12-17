Мировые эксперты станут спикерами ассамблеи "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Мировые эксперты из 22 зарубежных стран станут спикерами ассамблеи "Здоровая Москва", сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он отметил, что ассамблея будет проходить не только для профессионалов, но и для всех москвичей.

"В три раза больше участников ассамблеи запланировано, это порядка 30 тысяч. Около 200 ведущих экспертов не только российских, но и из таких стран как, Великобритания, США, Дания, Германия, Корея и других. Еще одной новацией станет участие ведущих топ-лекторов по самым разным аспектам, связанным с охраной здоровья, и будет проведено восемь открытых лекций", – приводит его слова Агентство "Москва".

В свою очередь, в пресс-службе Депздрава отметили, что среди зарубежных гостей будет легендарный врач "Силиконовой долины" Дэвид Агус, директор Центра здорового старения (Сингапур) Брайан Кеннеди, британский психолог, писатель, автор мировых бестселлеров по борьбе с вредными привычками и лишним весом Пол Маккена и другие мировые знаменитости.

XVIII ассамблея "Здоровая Москва" будет проходить в 75-м павильоне ВДНХ с 16 по 19 января. Всех желающих ждет более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям современной медицины и восемь открытых лекций с известными специалистами.

В рамках ассамблеи будет организована выставка, посвященная последним достижениям здравоохранения города. Будет представлено более 50 экспозиций по разработке медицинских технологий и медоборудования, которые успешно используются и применяются в столичных учреждениях.

Ранее Хрипун рассказал, что проект "Здоровая Москва" будет продолжен в 2020 году. По его словам, 430 тысяч москвичей прошли профилактический осмотр или диспансеризацию. Данные об их здоровье попали в электронную медицинскую карту. Глава ведомства также отметил, что проект полностью себя оправдал. Конкретные проблемы со здоровьем выявили у нескольких сотен человек.