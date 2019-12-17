Объявлена выставочная программа ассамблеи "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ежегодная ассамблея "Здоровая Москва" пройдет с 16 по 19 января в павильоне № 75 на ВДНХ, где развернут около 30 экспозиций, рассказал глава Депздрава Алексей Хрипун.

"Примерно 30 экспозиций будет развернуто в ходе этого мероприятия. Это экспозиции, представленные нашими крупнейшими клиниками. Все новое, самое совершенное и технологичное, что работает в московском здравоохранении, будет представлено", – сказал он.

Ключевыми направлениями работы ассамблеи станут эффективные подходы к организации здравоохранения, создание единого цифрового контура, развитие превентивной медицины, новые, высокотехнологичные способы лечения онкологических заболеваний.

Посетители смогут пройти скрининги на различные заболевания и получить экспресс-консультации московских врачей. Особое место на выставке займет стенд с информацией о запуске системы поддержки принятия врачебных решений.

Гостям расскажут о механизме функционирования системы и о том, какую пользу она принесет врачам и пациентам в ближайшем будущем.

В тематической зоне "Акушерство и гинекология" состоится презентация работы первой в Москве школы пап "Я – папа!" при роддоме № 4 при ГКБ имени Виноградова. На выставке представят современный родильный блок с имитатором беременности для мужчин в рамках партнерских родов.

На стенде оториноларингологии сотрудники Института оториноларингологии имени Свержевского проведут скрининговые осмотры лор-органов. Посетителям предоставят возможность произвести объективную оценку носового дыхания на современном оборудовании.

На стенде "Инфекционная безопасность города Москвы" можно будет пройти экспресс-тест на выявление гепатита С и ознакомиться с картой инфекционного туризма, на которой отображена информация об инфекциях, распространенных в популярных туристических странах.

А на стенде с информацией о специфике работы скорой и неотложной медицинской помощи в режиме реального времени любой желающий сможет примерить на себя роль диспетчера и узнать, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить, какой совет дать в экстренной ситуации.

В течение четырех дней для участников и гостей ассамблеи организуют более 90 дискуссий и экспертных сессий, 8 открытых лекций с мировыми специалистами. Программа охватывает кардиологию, эндокринологию, педиатрию, неонатологию, хирургию, акушерство, травматологию, реаниматологию.

Ассамблею "Здоровая Москва" могут посетить все желающие. Она проводится уже в 18-й раз. В прошлом году в ней приняли участие около 12 тысяч гостей, в этом году прогнозируется около 30 тысяч.