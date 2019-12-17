Объявлена выставочная программа ассамблеи "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ежегодная ассамблея "Здоровая Москва" пройдет с 16 по 19 января в павильоне № 75 на ВДНХ, где развернут около 30 экспозиций, рассказал глава Депздрава Алексей Хрипун.
"Примерно 30 экспозиций будет развернуто в ходе этого мероприятия. Это экспозиции, представленные нашими крупнейшими клиниками. Все новое, самое совершенное и технологичное, что работает в московском здравоохранении, будет представлено", – сказал он.
Ключевыми направлениями работы ассамблеи станут эффективные подходы к организации здравоохранения, создание единого цифрового контура, развитие превентивной медицины, новые, высокотехнологичные способы лечения онкологических заболеваний.
Посетители смогут пройти скрининги на различные заболевания и получить экспресс-консультации московских врачей. Особое место на выставке займет стенд с информацией о запуске системы поддержки принятия врачебных решений.
Гостям расскажут о механизме функционирования системы и о том, какую пользу она принесет врачам и пациентам в ближайшем будущем.
В тематической зоне "Акушерство и гинекология" состоится презентация работы первой в Москве школы пап "Я – папа!" при роддоме № 4 при ГКБ имени Виноградова. На выставке представят современный родильный блок с имитатором беременности для мужчин в рамках партнерских родов.
На стенде оториноларингологии сотрудники Института оториноларингологии имени Свержевского проведут скрининговые осмотры лор-органов. Посетителям предоставят возможность произвести объективную оценку носового дыхания на современном оборудовании.
На стенде "Инфекционная безопасность города Москвы" можно будет пройти экспресс-тест на выявление гепатита С и ознакомиться с картой инфекционного туризма, на которой отображена информация об инфекциях, распространенных в популярных туристических странах.
А на стенде с информацией о специфике работы скорой и неотложной медицинской помощи в режиме реального времени любой желающий сможет примерить на себя роль диспетчера и узнать, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить, какой совет дать в экстренной ситуации.
В течение четырех дней для участников и гостей ассамблеи организуют более 90 дискуссий и экспертных сессий, 8 открытых лекций с мировыми специалистами. Программа охватывает кардиологию, эндокринологию, педиатрию, неонатологию, хирургию, акушерство, травматологию, реаниматологию.
Ассамблею "Здоровая Москва" могут посетить все желающие. Она проводится уже в 18-й раз. В прошлом году в ней приняли участие около 12 тысяч гостей, в этом году прогнозируется около 30 тысяч.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: