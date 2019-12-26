Имитатор беременности и воспитание детей: что подготовят на ассамблее "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Лекции, семинары и круглые столы, посвященные созданию благоприятного климата в семье, воспитанию детей и формированию здоровых привычек, пройдут на ассамблее "Здоровая Москва" 19 января. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Кандидат психологических наук Лариса Суркова расскажет, нужно ли наказывать детей и как родителям справиться со своими страхами и эмоциями.
Вместе с телеведущим Сергеем Малоземовым она побеседует с посетителями ассамблеи. Эксперты будут говорить о том, как похудеть к лету, как строить отношения в семье и как все успевать.
Кандидат педагогических наук Дима Зицер поделится информацией о психологии подростков, о том, как вести себя с ними родителям, и о том, что происходит в организме человека в 12–16 лет.
На ассамблее специалисты обсудят здоровые привычки, мифы, связанные с неполезной едой, а также slow food – движение, способствующее распространению заведений с домашней пищей.
Медицинский редактор Ольга Кашубина прочитает лекцию "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения". Слушатели узнают, куда обратиться за государственными медицинскими услугами, каким образом экономить на лекарствах и как не поддаться на уловки фарммаркетологов.
Для будущих родителей организуют стенд "Акушерство и гинекология". Здесь проведут презентацию работы первой в городе школы отцов "Я папа!". Мужчины смогут научиться пеленать, кормить и купать младенцев. Для мам запланированы мастер-классы по грудному вскармливанию.
В зоне "Родильное отделение" покажут новейший инкубатор для новорожденных с технологией дистанционного слежения за ребенком. А еще здесь можно будет увидеть современный родильный блок с имитатором беременности для мужчин, которые хотят прочувствовать на себе процесс родов.
Ассамблея будет проходить с 16 по 19 января в павильоне № 75 на ВДНХ. В программу войдут следующие направления: кардиология, педиатрия, эндокринология, хирургия, травматология, акушерство и другие. Участники подведут итоги развития системы городского здравоохранения и определят приоритеты работы на следующий год.
Мероприятия посетят свыше 200 ведущих экспертов из России, США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Нидерландов и Кореи. Среди приглашенных спикеров – нобелевский лауреат Есинори Осуми из Японии, профессор Йельского университета Николас Кристакис и британский деятель современного искусства Нил Харбиссон, который считается первым официально признанным киборгом в мире.
Центральное место займет стенд "Здоровье 2.0". Он ознакомит посетителей с концепцией единого информационного пространства московского здравоохранения и системой поддержки принятия врачебных решений. На стенде представят и интерактивную карту столицы с объектами капитального ремонта и макетами новых объектов медицинских организаций.
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