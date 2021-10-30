Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 30 октября, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 13 градусов тепла, говорится в сообщении на портале "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от +11 до +13 градусов, по области – от +8 до +13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве в выходные приблизится к рекордным значениям полувековой давности.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал, что в центре европейской части России до среды, 3 ноября, будет наблюдаться температурная аномалия в семь градусов выше нормы, вероятнее всего, такая погода сохранится и далее.

