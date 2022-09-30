В СФ предложили создать на портале госуслуг подраздел для военнообязанных

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил создать на портале госуслуг специальный подраздел для россиян, которые подлежат призыву. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в подразделе предлагается размещать информацию об изменениях, которые должны учитывать военкоматы: состояние здоровья, семейное положение, наличие брони.
"Военкоматы должны получать информацию о гражданах, в том числе и о тех переменах, которые с ними произошли. Правильно было бы это сделать в электронном формате, что позволит сократить время", – подчеркнул Абрамов.
Политик выразил мнение, что создание такого подраздела позволило бы избежать накладок.
По его словам, в таком подразделе граждане могли бы размещать и копии необходимых документов.
"При необходимости Минобороны, а, соответственно, и военкоматы могли бы напрямую получать необходимую информацию о гражданах, которую они предоставляют сами", – добавил Абрамов.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал ход подготовки подпавших под мобилизацию граждан на военных полигонах Западного военного округа. Он проверил практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке, которые проходят с повышенной интенсивностью, в том числе ночью.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.
На призывных пунктах в Москве начали выдавать обмундирование
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