Новая волна тепла накроет Москву

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На предстоящей неделе Москву накроет волна тепла, рассказали в центре погоды "Фобос".
Температура окажется на три–пять градусов выше средних многолетних значений. В понедельник, 30 сентября, столбики термометров покажут 12–14 градусов. Будет пасмурно, с небольшими дождями.
1 октября изменений не ожидается, однако днем может быть теплее – до 15 градусов.
"В среду с отходом фронтальных разделов дожди начнут прекращаться, к утру температура понизиться до плюс 5–7, днем будет на уровне плюс 12, а во второй половине недели накроет нас очередной волной тепла и влаги", – объяснили Агентству "Москва" синоптики.
Четверг станет очень теплым – 15–16 градусов. В пятницу волна тепла пойдет на спад: показатели понизятся до 11–13 градусов. В то же время по ночам в последние дни рабочей недели прогнозируют не ниже 10–12 градусов. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова не исключила, что в октябре дневная температура может подняться и до 20 градусов.
До утра 2 октября в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Синоптики также добавили, что следующая неделя ознаменуется обложными дождями. Ожидается до 25 миллиметров осадков, или 40 процентов месячной нормы.
Атмосферное давление в столице упадет до рекордно низких значений. 1 октября оно достигнет 732 миллиметров ртутного столба, затем начнет повышаться и вернется к норме.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал дачникам собрать весь урожай до середины недели. Он предупредил, что потепление будет недолгим и скоро в регион вернутся заморозки. Вильфанд также рекомендует готовиться к переезду с дач в первой декаде месяца.
"Утро": облачная погода ожидается в столице 30 сентября
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