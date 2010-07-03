Москвичей предупредили о порывистом ветре

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение будет действовать с девяти утра 30 сентября до девяти утра 2 октября.
В Москве ожидается пасмурная погода с небольшими дождями и 14 градусов тепла. По области воздух прогреется до +15 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали, что следующая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди – ожидается как минимум до 25 миллиметров осадков, или 40 процентов месячной нормы.
Температура при этом будет расти, и ко вторнику и среде в Москве потеплеет до 14-16 градусов тепла.
В начале октября установится комфортная погода, но с кратковременными дождями. После 3 октября в столицу придут более обильные осадки. При этом все начало октября, по прогнозам метеоролога, ожидается теплым.
Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.
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