Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с девяти утра 30 сентября до девяти утра 2 октября.

В Москве ожидается пасмурная погода с небольшими дождями и 14 градусов тепла. По области воздух прогреется до +15 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, что следующая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди – ожидается как минимум до 25 миллиметров осадков, или 40 процентов месячной нормы.

Температура при этом будет расти, и ко вторнику и среде в Москве потеплеет до 14-16 градусов тепла.

В начале октября установится комфортная погода, но с кратковременными дождями. После 3 октября в столицу придут более обильные осадки. При этом все начало октября, по прогнозам метеоролога, ожидается теплым.

Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.