Национальный перевозчик Мальты готовится к возобновлению рейсов в Россию в октябре

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Национальный перевозчик Мальты Air Malta намерен возобновить авиасообщение с Российской Федерацией в начале октября. Об этом рассказали представители столичного аэропорта Шереметьево со ссылкой на данные управления туризма Мальты, передает РИА Новости.
"Авиакомпания Air Malta представила свой предварительный план полетов на осень 2020 года", – говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, рейсы начнут выполнять в первую неделю октября.
Так, рейсы на Airbus A320 в московскую воздушную гавань возобновят, если правительство Мальты внесет Россию в перечень безопасных стран, добавили в пресс-службе Шереметьево.
С 1 августа РФ возобновляет полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вылет за границу потенциально опасен заболеванием коронавирусной инфекцией. Она добавила, что полноценная жизнь и путешествия возможны, если заботиться о здоровье.
Международный терминал D Шереметьево возобновил работу
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